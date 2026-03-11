 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Trainerwechsel beim SV Geinsheim II

Timo Johannes hat sein Amt beim B-Ligisten niedergelegt +++ Ein Duo übernimmt vorerst

von Philipp Durillo · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser
Timo Johannes ist nicht mehr Trainer beim SV 07 Geinsheim II.
Timo Johannes ist nicht mehr Trainer beim SV 07 Geinsheim II. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Werner Eckert
Trainerwechsel in der B-Liga: Der SV 07 Geinsheim II wird ab sofort nicht mehr von Timo Johannes trainiert. Darüber informiert der SV 07 in einer Mitteilung auf den sozialen Medien. Bereits in der vergangenen Woche am Dienstag habe Johannes den Verein informiert, sein Amt bei der "Zweiten" mit sofortiger Wirkung niederlegen zu wollen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
4
1
Abpfiff

Am Sonntag nach dem 4:1-Erfolg über Hellas Rüsselsheim II erfuhren auch die Spieler von Johannes' Abgang. "Timo hat unsere 1b in einer schwierigen Phase übernommen und danach mit viel Herzblut stabilisiert. Vor allem aber hat er eine junge Truppe geformt, die sich nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich weiterentwickelt hat", heißt es in der Mitteilung des SV 07. Übergangsweise wird das Team nun von einem Duo trainiert. Werner Eckert sowie die aktuell verletzte Spielerin Julia Losert übernehmen das Coaching.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
13:00