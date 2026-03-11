Trainerwechsel beim SV Geinsheim II

Trainerwechsel in der B-Liga: Der SV 07 Geinsheim II wird ab sofort nicht mehr von Timo Johannes trainiert. Darüber informiert der SV 07 in einer Mitteilung auf den sozialen Medien. Bereits in der vergangenen Woche am Dienstag habe Johannes den Verein informiert, sein Amt bei der "Zweiten" mit sofortiger Wirkung niederlegen zu wollen.
Am Sonntag nach dem 4:1-Erfolg über Hellas Rüsselsheim II erfuhren auch die Spieler von Johannes' Abgang. "Timo hat unsere 1b in einer schwierigen Phase übernommen und danach mit viel Herzblut stabilisiert. Vor allem aber hat er eine junge Truppe geformt, die sich nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich weiterentwickelt hat", heißt es in der Mitteilung des SV 07. Übergangsweise wird das Team nun von einem Duo trainiert. Werner Eckert sowie die aktuell verletzte Spielerin Julia Losert übernehmen das Coaching.