Trainerwechsel beim SV Geinsheim II Timo Johannes hat sein Amt beim B-Ligisten niedergelegt +++ Ein Duo übernimmt vorerst von Philipp Durillo · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

Timo Johannes ist nicht mehr Trainer beim SV 07 Geinsheim II. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Trainerwechsel in der B-Liga: Der SV 07 Geinsheim II wird ab sofort nicht mehr von Timo Johannes trainiert. Darüber informiert der SV 07 in einer Mitteilung auf den sozialen Medien. Bereits in der vergangenen Woche am Dienstag habe Johannes den Verein informiert, sein Amt bei der "Zweiten" mit sofortiger Wirkung niederlegen zu wollen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.