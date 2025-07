Trainerwechsel beim SV Blau-Gelb und Grünauer BC

Der SV Blau-Gelb hat einen neuen Trainer. Michael Schwienke , der lange Jahre als Spieler beim Verein tätig war, kehrte in diesem Sommer aus Bruchmühle zurück nach Weißensee. Der 42-Jährige absolvierte in den vergangenen Tagen seine ersten beiden (Test-)Spiele als neuer Trainer des Bezirksligisten.

16.07. +++ Trainerwechsel beim Grünauer BC

Der Grünauer BC hat in diesem Sommer einen Trainerwechsel vollzogen. Jörg Zander steht nach sieben Jahren künftig nicht mehr an der Seitenlinie des Bezirksligisten. Sein Nachfolger ist Christof Reimann, der lange als Co-Trainer beim BFC Dynamo und zuvor als Cheftrainer unter anderem in Strausberg und Erkner tätig war.