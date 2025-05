Trainerwechsel beim SV Altenberg: Letzte Hoffnung von Ahlen

Der SV Altenberg reagiert auf die sportliche Talfahrt in der Bezirksliga Staffel 1 Mittelrhein: Nach drei Niederlagen in Serie – darunter ein 2:8 gegen Hoffnungsthal und ein desaströses 2:13 im Kellerduell gegen Schwarz-Weiß Köln – trennten sich die Altenberger „im gegenseitigen Einvernehmen“ in der Vorwoche vom bisherigen Trainerteam Alfonso Marte und Marco Mercurio. Der 14. Tabellenplatz bei 19 Punkten aus 25 Spielen und 94 Gegentoren zwang die Vereinsführung zum Handeln. Bereits am Wochende stand Luca von Ahlen an der Seitenlinie.