Trainerwechsel beim STK Eilvese: Michael Elfert tritt zurück

Nach der 2:3-Niederlage gegen den SC Hemmingen-Westerfeld hat Landesligist STK Eilvese seinen Cheftrainer verloren. Michael Elfert legte sein Amt nach der Partie überraschend nieder, Co-Trainer Deniz Cicek übernimmt vorerst die Verantwortung.

Elfert hatte den Verein zur Oberliga-Saison 2023/24 übernommen, den Abstieg aber nicht verhindern können. In der folgenden Landesliga-Spielzeit führte er Eilvese zur Vizemeisterschaft und dicht an die Rückkehr in die Oberliga. Auch in dieser Saison sollte oben angegriffen werden, doch nach 15 Spielen steht das Team mit 26 Punkten lediglich auf Rang sechs. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt bereits 16 Zähler.

Nach interner Analyse entschied Elfert, dass ein Wechsel an der Seitenlinie nötig sei, um neue Impulse zu setzen. Der Verein verabschiedete ihn öffentlich. Auf dem Instagram-Kanal des STK Eilvese hieß es: „Wir bedanken uns bei Michael Elfert für sein eingebrachtes Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“