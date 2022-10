Trainerwechsel beim SKV Rutesheim Veränderungen auf der Bank beim Verbandsligisten.

Marcel Pfeffer legt Amt nieder – Chris Baake und Steffen Hertenstein übernehmen

Bei der 1. Mannschaft der SKV Rutesheim kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerbank. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Geislingen hat Trainer Marcel Pfeffer sein Amt niedergelegt. Nachfolger wird der bisherige Co-Trainer Chris Baake. Ihm zur Seite steht mit Steffen Hertenstein ein weiteres SKV-Urgestein.

Die Abteilungsleitung freut sich, dass die Beiden als Trainer und Co-Trainer zur Verfügung stehen und ist davon überzeugt, damit die absolut richtige Wahl getroffen zu haben. „Chris und Steffen kennen unseren Verein bestens und sie gehen diese Aufgabe mit großer Motivation an. Sie bringen alle Voraussetzungen mit, die Wende einzuleiten“, betont Abteilungsleiter Jan Bolay.

Nach einem durchaus gelungenen Start in die Verbandsligasaison mit sechs Punkten aus vier Spielen ist die Mannschaft in einen Abwärtssog mit acht Niederlagen in Folge geraten.

Daraus hat Marcel Pfeffer die Konsequenzen gezogen. „Diese Entscheidung ist mir überaus schwer gefallen. Aber es geht jetzt darum, einen neuen Impuls zu setzen. Darauf habe ich mich mit der Abteilungsleitung verständigt. Die Jungs liegen mir sehr am Herzen und ich hoffe inständig, dass sie wieder in die Erfolgsspur kommen. Sie haben uneingeschränkt das Potenzial hierfür und sie haben es sich aufgrund ihrer charakterlichen Stärke und ihres tadellosen Auftretens auch absolut verdient. Meinen Nachfolgern, die ich sehr schätze, wünsche ich viel Glück.“

Der Sportliche Leiter, Marius Epple, würdigt die Verdienste Pfeffers: „Marcel ist sowohl im sportlich-taktischen als auch im menschlichen Bereich ein Top-Trainer, der es versteht, eine Mannschaft zu führen. Nicht von ungefähr hat er in der vergangenen Saison unsere Truppe auf den zehnten Platz in der Rückrundentabelle geführt. Wir bedauern es sehr, dass in dieser Spielzeit der sportliche Erfolg, den er absolut verdient hätte, ausgeblieben ist.“

Vereinspräsident Volker Epple, der auch stellvertretender Abteilungsleiter ist, unterstreicht: „Marcel ist für uns ein ganz besonderer Trainer. Die SKV ist sein Herzensverein und wir haben sehr darauf gehofft, die Niederlagenserie mit ihm beenden zu können. Das ist leider nicht gelungen. Das ändert jedoch nichts daran, dass wir ihm zu großem Dank für seinen grandiosen Einsatz verpflichtet sind. Marcel wird immer ein SKV‘ler bleiben.“

