Trainerwechsel beim SfI2

Zur neuen Saison übergibt der bisherige Coach Benny Friedel sein Amt an Stephan Moteka, die Nachfolge von Daniel Lindigkeit als Co-Trainer übernimmt Felix Krahe. Sowohl Daniel als auch Benny wollen sich in der neuen Saison auf ihre Rolle als Spieler konzentrieren und sind froh ihren Nachfolgern einen frischgebackenen B-Ligisten übergeben zu können. Stephan hat in der Vergangenheit beim SfI schon einige Jugendmannschaften sowie die erste Herrenmannschaft trainiert und kehrt nun nach einer Fußball-Pause in den Verein zurück.

Benny: „Als ich vor 2 Jahren zurück zum SfI kam war nicht geplant das ich ein Traineramt übernehme, dennoch möchte ich die beiden Saisons nicht missen und bin happy das es so schnell mit dem Aufstieg geklappt hat. Stephan war mein erster Seniorentrainer in Ippendorf, so schließt sich also ein Kreis und ich weiß das ich die Mannschaft in gute Hände abgebe“