Trainerwechsel beim Schlusslicht

Bei der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau ist die Trainersuche beendet. Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtet, übernimmt Roberto Heuser das Tabellenschlusslicht der Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen bis zum Sommer.

Heuser folgt auf Murat Ölge, der zur Winterpause aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, nachdem er einen Hörsturz erlitten hatte. Ölge war zugleich der erste Trainer der im vergangenen Jahr neu gegründeten Spielgemeinschaft.

Der 62-jährige Heuser bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit und war zuvor unter anderem für die SG Ahnatal, den TSV Deisel und den TSV Schöneberg tätig. Seine Aufgabe ist klar umrissen: In der Restrunde soll beim Tabellenletzten Stabilität einkehren.