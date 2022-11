Trainerwechsel beim SC Wegberg

Beim SC Wegberg sitzt Harry Pomp seit der letzten Woche nicht mehr auf der Trainerbank der ersten Mannschaft. Der Übungsleiter, der seit Sommer 2019 für den Verein tätig war und im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft hatte, teilte dem Verein mit, dass er aus persönlichen Gründen zukünftig nicht mehr für den SC Wegberg tätig sein wird. Um den Spiel- und Trainingsbetrieb bei unserer Ersten aufrecht zu erhalten, übernimmt der bisherige Co-Trainer Jürgen Hülsenbusch interimsweise das Amt des Cheftrainers.



Der Verein bedauert die Entscheidung und bedankt sich bei Harry für sein Engagement in den vergangenen dreieinhalb Jahre und wünscht Jürgen viel Erfolg bei der kniffeligen Aufgabe, den Verein in der Klasse zu halten!