Trainerwechsel beim SC Polonia

Wiesbaden. Josip Zeravica ist nicht mehr Trainer des SC Polonia Wiesbaden. Das gab der A-Ligist in einer Mitteilung bekannt. "Trainer Josip Zeravica hat nach dem Spiel gegen die Spvgg. Sonnenberg II seinen Rücktritt angeboten. Nach anschließenden Gesprächen zwischen Verein und Trainer wurde die Entscheidung gemeinsam bestätigt. Die Zusammenarbeit endet somit einvernehmlich zum 31. Oktober 2025.

Der SC Polonia Wiesbaden bedankt sich bei Josip Zeravica für sein Engagement und die geleistete Arbeit. Der Verein wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es darin. Zeravica war zum Saisonstart zum SCP gekommen und war vorher Coach in Amöneburg. Polonia blieb unter Zeravica hinter den Erwartungen und konnte sich bisher nicht im Spitzenfeld der A-Liga etablieren. Der angebotene Rücktritt war die Antwort auf die jüngste Niederlage gegen die Spielvereinigung Sonnenberg II. "Bis zum Winter wird Filip Michal Kolatorski, Trainer unserer zweiten Mannschaft, auch unsere Erste betreuen. Er ist sehr motiviert und wir freuen uns, eine interne Lösung gefunden zu haben. Wenn es unter ihm nun läuft, bleibt er natürlich", erklärt der sportliche Leiter Jaroslaw Wosko.