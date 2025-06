Trainerwechsel beim SC March

"Nach drei intensiven Jahren trennen sich die Wege des SC March und Trainer Alex Arndt. Trotz einer ursprünglich vereinbarten Verlängerung der Zusammenarbeit haben sich beide Seiten – aufgrund der sportlichen Entwicklung in dieser Saison – einvernehmlich und schweren Herzens auf eine Trennung geeinigt. Trainer und Verein waren sich einig, dass es einen neuen Impuls benötigt, um die Entwicklung wieder in die richtige Richtung zu lenken." Dies teilte der SC March mit.

"Nicht zuletzt aufgrund der offenen und ehrlichen Gespräche in den letzten Wochen geht an dieser Stelle nochmals ein besonderer Dank an Alex Arndt: Seine Zeit beim SC March war geprägt von gegenseitigem Respekt, großem Engagement und sportlichen Erfolgen – darunter das Erreichen des Pokalfinales in der Saison 2023/2024. Wir wünschen ihm für seine Zukunft – sportlich wie privat – nur das Beste", schreiben die Marcher weiter. Gemeinsam mit Alex Arndt verabschiedet sich auch Marc Friedrich aus dem Trainerteam. "Auch ihm gilt unser großer Dank für seinen Einsatz als Trainer in den vergangenen Jahren."