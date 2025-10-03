Tomasz Kakala ist nicht mehr Trainer beim SC Idar-Oberstein. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Trainerwechsel beim SC Idar: Kakala geht, Reich übernimmt Langjähriger Trainer hatte in verschiedenen Funktionen beim SC 07 seine Spuren hinterlassen +++ Trennung nach schwachem Saisonstart +++ Ex-Profi Reich nun an der Seitenlinie Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Emm.-Karbach Idar-Oberst. Marco Reich Flavius Botiseriu + 3 weitere

Idar-Oberstein. Trainerwechsel beim SC Idar-Oberstein. Der Oberligist und der langjährige Trainer Tomasz Kakala haben sich auf ein Ende der gemeinsam Zusammenarbeit verständigt - "in beiderseitigem Einvernehmen", wie der sportliche Leiter Marco Reich erklärt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Bislang spielt der SC Idar eine enttäuschende Runde, steht mit sechs Punkten aus zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. 34 Gegentore musste der SC bereits hinnehmen, also 3,4 pro Spiel. "Fakt ist, wir haben viel zu wenig Punkte und kassieren viel zu viele Tore", sagt Marco Reich. Der 47-Jährige wird das Team nun auch bis auf Weiteres als Trainer coachen, die Co-Trainer Christian Henn und Torwart-Trainer Holger Strack bleiben im Amt.

Aufstieg in der ersten Saison nach Rückkehr Kakala war bereits Spieler beim SC Idar zu Regionalligazeiten gewesen, 2011 war er als Jugendtrainer zum Verein zurückgekehrt, coachte zu D-, B- und A-Jugendzeiten einige Spieler, die heute Teil des Kaders sind. 2017 hatte er die "Zweite" des SC Idar übernommen, nach einjähriger Pause war er dann Trainer der "Ersten" übernommen. Gleich in seiner ersten Saison stieg er als Meister in die Oberliga auf, wo in der Vorsaison vorzeitig der Klassenerhalt gelang. "Dass er nicht mehr da ist, hängt nach. Er war ewig im Verein, es tut uns ungemein Leid", sagt Reich.