Trainerwechsel beim SC Beim SC Wegberg hat es einen Trainerwechsel gegeben. Der bisherige Co-Trainer Jürgen Hülsenbusch hat bis zum Saisonende die Verantwortung übernommen.

„Er wollte frühzeitig Klarheit, wie es über die aktuelle Saison hinaus weitergeht“, so Gottfried Reiners. „Zwei Jahre wollte er als Trainer noch weiterarbeiten, und das möglichst beim SC Wegberg, wo er sich wohlfühlt“, zitiert der Vorsitzende den ehemaligen Trainer. So früh wollte sich der SCW-Vorstand aber nicht festlegen. Ende Oktober hatte man sich noch einmal zusammengesetzt. Da erläuterte der Vorstand dem Trainer, wie man sich die Zukunft vorstellt. Man sei zufrieden mit der Arbeit des Trainers, wolle aber alles auf eine andere Basis stellen. „In der neuen Saison mit einem neuen Trainer und mit Harald Pomp als sportlichem Leiter“, fasste Gottfried Reiners das Ergebnis zusammen. Harald Pomp habe dem Vorstand mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehe.

„Die sportliche Lage ist nicht ausschlaggebend; wir wären mit Harald Pomp auch in die B-Liga zurückgegangen“, unterstreicht Gottfried Reiners die Wertschätzung. Die Wegberger belegen nach dem Aufstieg den vorletzten Tabellenplatz in der Kreisliga A. Schon seit acht Wochen ist der ehemalige sportliche Leiter des SCW, Andre Bocks, nicht mehr dabei. Es habe Meinungsverschiedenheiten gegeben. In einem Gespräch in einer größeren Gruppe habe man einen Kompromiss erarbeitet, mit dem der Trainer aber nicht einverstanden gewesen sei. „Andre Bocks hat mich am nächsten Tag angerufen und erklärt, im Interesse des Vereins sein Amt nicht mehr weiterzuführen“, sagt Gottfried Reiners.