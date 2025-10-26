Trainerwechsel beim RSC!

Nach einer erfolgreichen und intensiven Zeit trennen sich die Wege zwischen unserem Verein und Trainer Marc Wildt einvernehmlich. Beide Seiten haben sich in guten, offenen und ehrlichen Gesprächen darauf verständigt, künftig neue Wege zu gehen.
Marc Wildt hat in den vergangenen Monaten mit großem Engagement, Leidenschaft und Menschlichkeit gearbeitet. Er war nicht nur ein hervorragender Trainer, sondern auch ein Vorbild für Spieler, Betreuer und Vereinsmitglieder.
Der Verein bedankt sich von Herzen bei Marc Wildt für seine hervorragende Arbeit, sein offenes Ohr und seinen Einsatz weit über das Übliche hinaus. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem bisherigen spielenden Co-Trainer Gianluca Bregler, der Marc Wildt stets tatkräftig unterstützt hat. Gianluca wird dem Team weiterhin als Spieler erhalten bleiben und damit auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Mannschaft sein.
Gleichzeitig freut sich der Verein, mit Valmir Osmani einen neuen, engagierten Trainer vorstellen zu dürfen. Er wird ab sofort die sportliche Verantwortung übernehmen und die erfolgreiche Arbeit von Marc Wildt fortsetzen. Mit frischen Ideen, Teamgeist und klaren Zielen soll die positive Entwicklung der Mannschaft weitergeführt werden.
Wir heißen Valmir Osmani herzlich willkommen und wünschen ihm einen guten Start, viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe!
– Der Vorstand –