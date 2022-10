Trainerwechsel beim Piesberger SV Torsten Krone und Thomas Hunnekuhl gehen - Nachfolgelösung gefunden -

Das Trainerduo Torsten Krone und Thomas Hunnekuhl ist nicht mehr für den Piesberger SV tätig.

Seit 2017 - zunächst als Co-Trainer - war der 48-jährige Torsten Krone Coach des Kreisliga-Teams. Ab 2019 bildete er gemeinsam mit Thomas Hunnekuhl ein Trainerduo. Beide Trainer kannten sich aus gemeinsamen Zeiten beim TUS Bad Essen. Jetzt wurde die Tätigkeit mit sofortiger Wirkung beendet. Wir haben von Torsten Krone dazu folgendes Statement erhalten:

"Schon seit der Vorbereitung hatten wir mit großen Personalproblemen zu kämpfen, die bis zum Ende nicht besser wurden. Über 35 eingesetzte Spieler in den ersten sechs Spielen sind da sicher schon selbstredend. Die Trainingsbeteiligung war leider auch nicht so, wie man sie benötigt, um das passende Kreisliganiveau zu erreichen. Hinzu kamen immer wieder Verletzungen und Ausfälle bei den Spielen, so dass auch oft Jungs spielen mussten, die nicht fit waren oder auf ungewohnten Positionen eingesetzt wurden. Das nötige Spielglück fehlte dann leider auch öfters. Mit den negativen Ergebnissen wuchs dann die Verunsicherung, auch bei den eigentlichen Säulen und Leistungsträgern der Mannschaft. Durch den jetzt vollzogenen Schritt hoffen wir alle zusammen, diese Verunsicherung lösen können und das die Jungs ihr Potential, was sie auch immer wieder gezeigt haben, abrufen können um schnellstmöglich das benötigte Erfolgserlebnis zu erzielen, was sie verdient haben. Charakterlich sind das alles super Jungs und die Moral und Einstellung war bis zum Schluss top. Wir drücken die Daumen, dass es schnell wieder aufwärts geht und den jetzt Verantwortlichen alles Gute,“ sagte uns Torsten Krone.