Trainerwechsel beim OFC Eintracht II: Schölzke und Heinz übernehmen

– Foto: Timo Babic

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 II zieht die Reißleine. Die Vereinsführung setzt ein deutliches Zeichen für einen Neuanfang. Wie der Klub in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainer Charly Köhn mit sofortiger Wirkung beendet. In einer emotionalen Botschaft richtet der Verein den Blick weg von der sportlichen Stagnation und hin zu einer Zukunft, die wieder durch echte Vereinsverbundenheit geprägt sein soll.

Die Verantwortlichen des OFC machen keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit über die vergangenen Entwicklungen. In der Mitteilung heißt es unmissverständlich: "Die Entwicklung und der Stellenwert unserer Zweiten gehen seit einiger Zeit in die falsche Richtung." Es ist ein hartes Urteil über die jüngste Vergangenheit, das jedoch von einem klaren Willen zur Besserung begleitet wird. "Mit klarem Blick nach vorn, wollen wir unsere Zweite neu aufbauen, und endlich wieder eine Mannschaft formen", lässt der Verein wissen. Dieser Fokus auf den Teamgeist steht im Zentrum der Neuausrichtung, nachdem man das Gefühl hatte, die Mannschaft habe an Kontur und Bedeutung innerhalb des Vereinsgefüges verloren.

Dank an Charly Köhn

Trotz des sofortigen Wechsels vergisst der Verein nicht, die Arbeit des scheidenden Trainers zu würdigen. Charly Köhn hatte das Team in einer Situation übernommen, die von äußeren und inneren Widerständen geprägt war. Der Verein findet hierfür versöhnliche Worte des Abschieds: "Wir bedanken uns beim bisherigen Trainer Charly Köhn für sein Engagement in dieser schwierigen Phase."

Rückkehr zu den Wurzeln

Die Nachfolge ist bereits geregelt und setzt auf ein Konzept der regionalen Identität. Mit Pascal Schölzke und Karl-Felix Heinz übernimmt ein Duo, das den Oranienburger FC Eintracht 1901 kennt. Der Verein beschreibt das neue Gespann als "jung und hungrig". Besonders wichtig war den Verantwortlichen dabei die persönliche Verbindung zum Klub: "Beide Trainer haben eine OFC-Vergangenheit und sind regional verwurzelt. Für uns wichtige Eigenschaften, die in den letzten Jahren etwas abhanden gekommen sind." Zusammen mit dem bereits vorgestellten Teammanager Justin Kracht sollen sie nun eine "neue schlagkräftige Truppe" formen, die den Namen des Vereins wieder mit Stolz und Erfolg vertritt.

Prekäre Lage in der Kreisoberliga

Der Blick auf die Tabelle der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim verdeutlicht die Dringlichkeit des Handelns. Der OFC Eintracht II belegt nach 22 Spielen lediglich den 13. Tabellenplatz. Mit nur sechs Siegen, fünf Unentschieden und elf Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 31:60 steckt das Team tief im Tabellenkeller fest.

Mission Klassenerhalt beginnt sofort

Die Zielsetzung für die verbleibende Spielzeit ist klar definiert und lässt keinen Raum für Träumereien. Der Fokus liegt allein auf dem Verbleib in der Spielklasse. "Für diese Saison heißt es jetzt erstmal die nötigen Punkte zu sammeln, um die Liga sicher zu halten", so die klare Marschroute der Vereinsführung.

Attacke in der neuen Saison

Doch der Blick des Oranienburger FC Eintracht 1901 reicht bereits über den Sommer hinaus. Der aktuelle Umbruch soll das Fundament für eine erfolgreichere Zukunft legen. Sobald die Klasse gesichert ist, soll der Geist der Erneuerung vollends greifen. Der Verein sendet eine Kampfansage an die Konkurrenz in der Kreisoberliga: "Ab der neuen Saison heißt es Attacke Zweite."

Die erste Bewährungsprobe

Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt nicht. Bereits am kommenden Samstag, 25.04.2026, steht das erste Schicksalsspiel auf dem Programm. Um 12:15 Uhr empfängt der OFC Eintracht II den Tabellenneunten FSV Fortuna Britz 90. Gegen die Britzer, die mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld stehen, wird sich erstmals zeigen, ob der Trainerwechsel die erhoffte emotionale und spielerische Wende einleiten kann. Es ist der Startschuss in eine neue Ära.