Trainerwechsel beim Landesligisten und Urgestein verabschiedet sich

Das teilt der Verein über Instagram mit:

DANKE, Deniz Yesilyurt

Ein Möglinger Urgestein verabschiedet sich vom TVM. Mit Deniz Yesilyurt verlässt den TVM ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler der letzten Jahre. Zur Winterpause zieht es ihn aus beruflichen und privaten Gründen in Richtung Leinfelden.

Die gesamte Fußballabteilung des TV Möglingen bedankt sich von Herzen bei Deniz für seinen unermüdlichen Einsatz und die Loyalität über die letzten Jahre. Mit Ausnahme von zwei kurzen Abstechern nach Pflugfelden und Schwieberdingen war Deniz seit seinen Anfängen in der D-Jugend im Jahr 2008 ein fester Bestandteil des TVM. Er bringt es mit dem heutigen Tag auf 285 Spiele für die Aktivenmannschaften und hat dabei eine beeindruckende Vielseitigkeit bewiesen: Er spielte, außer im Tor, auf jeder Position, feierte mit der ersten Mannschaft zwei Aufstiege, war mehrfach Toptorjäger und übernahm Verantwortung als zeitweiser Kapitän sowie später als spielender Co-Trainer. Deniz war schlichtweg ein absolut zuverlässiger Allrounder, der immer mit vollem Engagement voranging.

Doch unsere Nummer 23 war nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Teil der Mannschaft. Auch abseits des Rasens hat er einiges bewegt: Er engagierte sich ehrenamtlich im Social Media Bereich, nicht zuletzt durch das aufwändige Schneiden von Highlight-Videos, und zeigte damit einmal mehr seinen außergewöhnlichen Einsatz für „seinen“ Verein.

Wir wünschen Deniz alles erdenklich Gute für seine private, berufliche und sportliche Zukunft. Beim TVM wird für ihn immer eine Tür offen stehen (oder ein Platz in der Kabine frei sein). Du bist jederzeit wieder in Möglingen willkommen!