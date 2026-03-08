Trainerwechsel beim Kreisligisten und Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Geiser war zur Saison 2024/25 zum damaligen A-Ligisten SV Ohmenhausen gekommen. In seiner ersten Spielzeit konnte der Abstieg in die Kreisliga B3 Alb jedoch nicht verhindert werden. In der aktuellen Saison befindet sich der SVO nach einem größeren personellen Umbruch im Mittelfeld der Tabelle.

Beim SV Ohmenhausen steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerbank an. Cheftrainer Bernd Geiser wird den Verein nach zwei Spielzeiten verlassen und zur Saison 2026/27 den VfB Bodelshausen übernehmen.

Der Verein bedankt sich bei Geiser für seine Arbeit und sein Engagement in den vergangenen beiden Jahren. Wer seine Nachfolge beim SV Ohmenhausen antreten wird, ist derzeit noch offen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Linsenhofen II

Beim TSV Linsenhofen II setzt man trotz sportlich schwieriger Situation auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Verein bestätigte, dass das aktuelle Trainerteam auch über die laufende Saison hinaus im Amt bleiben wird.

Cheftrainer Lukas Teml, der die Mannschaft im vergangenen Sommer als Nachfolger von René Henke übernommen hatte, wird auch in der kommenden Spielzeit verantwortlich bleiben. Die Verantwortlichen zeigen sich mit seiner Arbeit zufrieden und wollen den eingeschlagenen Weg weiterhin gemeinsam fortsetzen.

Unterstützt wird Teml auch künftig von Robin Diez, der ebenfalls Teil des Trainerteams bleibt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++