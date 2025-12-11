Trainerwechsel beim Kreisligisten und Spieler wird abgeschoben

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Liebe VfL Familie,

Anfang dieser Woche erreichte uns von unserem Spieler Romin Korsheed Saleem eine Nachricht, die alle in großer Fassungslosigkeit zurückließ. „Robin“ teilte uns mit, dass er in sein Heimatland Irak abgeschoben wurde und künftig nicht mehr zur Verfügung stehe. In Zeiten, in denen er womöglich nicht wusste, was morgen mit ihm geschieht, bot unser VfL schon kurz, nachdem er mit dem Kicken anfing, ein Stück Normalität und schuf ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit für ihn. „Nur der VfL“ wie er so oft sagte… Für sportliche Highlights sorgte Robin ebenfalls in seiner Zeit beim VfL. Während er letzte Saison sieben Treffer in der Reserve beisteuerte, zeigte er sich auch in der ersten Mannschaft treffsicher, als er in seinem ersten Spiel kurz nach der Einwechslung den vielumjubelten Siegtreffer gegen den TSV Willsbach erzielte. Mit seiner ruhigen und zuvorkommenden Art, war er rasch ein fester Bestandteil der Mannschaft und es wirkte als sei er schon immer dabei gewesen.

Daher dauerte es auch nicht lange, bis wir Robin ins VfL-Herz schlossen!

Lieber Robin es schmerzt und ist schwer die richtigen Worte zu finden, um die aktuellen Gedanken in Worte zu fassen, umso schwerer muss es für Dich sein, da Du von heute auf morgen aus deinem Umfeld gerissen wurdest. Weg von uns. Dennoch wünscht Dir die gesamte VfL-Familie alles erdenklich Gute für Deinen weiteren Lebensweg und gleichzeitig hoffen wir Dich in der Zukunft wieder zu sehen, auf welchem Weg auch immer!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Rangendingen

Wir müssen euch darüber informieren, dass Björn Straub den SVR mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Wir bedanken uns bei Björn für seine Arbeit, sein Engagement und alles, was er in dieser Zeit für den SVR geleistet hat. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.

