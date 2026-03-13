Trainerwechsel beim Kreisligisten und Landesliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Torhüter Krystian Rudnicki, seit zwei Jahren Stammtorwart des Vereins, wird damit in seine dritte Saison beim FV Neuhausen gehen. Auch Peter Güth bleibt dem Klub erhalten. Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer aus Hoffeld gekommen und sorgte unter anderem mit seinem Doppelpack beim Auswärtssieg in Eislingen für einen der besonderen Momente der Saison.

Der FV Spfr. Neuhausen treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, vermeldete nun drei weitere Vertragsverlängerungen für die Saison 2026/27.

Zudem hat Winterneuzugang Marko Brekalo seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Der Angreifer war in der Winterpause aus Harthausen nach Neuhausen gewechselt.

Beim FV Neuhausen zeigt man sich erfreut über die Entscheidungen des Trios und setzt damit auf Kontinuität im Kader.

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FV Plochingen II

Beim FV Plochingen II hat es einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben. Der Kreisligist aus der Kreisliga A1 Neckar/Fils teilte mit, dass Julien Rieker Anfang der Woche von seinem Amt als Trainer der zweiten Mannschaft zurückgetreten ist.

Der Verein akzeptierte die Entscheidung des langjährigen Spielers und Trainers und dankte ihm ausdrücklich für sein Engagement in den vergangenen Jahren. Rieker habe den Verein sowohl auf als auch neben dem Platz geprägt und bleibe Teil der FV-Familie.

Die Nachfolge ist bereits geregelt. Mit Markus Penzkofer übernimmt ein echtes Vereinsurgestein die Verantwortung für die Mannschaft. Penzkofer war bislang als Co-Trainer der zweiten Mannschaft tätig und rückt nun auf die Position des Cheftrainers.

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