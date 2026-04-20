Trainerwechsel beim HSC Hannover: Struckmeier übernimmt

Mit Tasdelen verliert der HSC eine zentrale Figur der vergangenen Jahre – nicht nur sportlich, sondern auch strukturell. Zwischen Abstiegen und Aufstiegen Die Amtszeit Tasdelens war von Höhen und Tiefen geprägt. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord folgte zunächst der Fall in die Landesliga, ehe unter seiner Führung die sportliche Wende gelang. Mit Meisterschaften in der Landesliga Hannover und der Oberliga Niedersachsen führte er den Verein zurück in die Regionalliga.

Gleichzeitig setzte Tasdelen entscheidende Impulse in der Neuausrichtung des Klubs. Insbesondere die konsequente Integration eigener Nachwuchsspieler und der Aufbau einer neuen Mannschaft nach schwierigen Phasen tragen seine Handschrift. In 145 Pflichtspielen stand er an der Seitenlinie des HSC und formte eine Mannschaft, die wieder eine klare Identität entwickelte. Die Verantwortlichen des HSC Hannover verabschieden ihren Cheftrainer mit großem Respekt. Sportdirektor Frank Kittel betonte die Bedeutung Tasdelens für den Verein und zeigte zugleich Verständnis für dessen Entscheidung. Umso wichtiger sei es, dass seine Erfahrung dem Klub auch künftig erhalten bleibe – wenn auch in veränderter Rolle.