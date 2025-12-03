Trainerwechsel beim Gruppenliga-Spitzenreiter

Die SG Aulatal muss sich zur kommenden Saison nach einem neuen Cheftrainer umsehen. Wie der Verein in den sozialen Medien bekanntgab, wird Martin Friedrich seine Tätigkeit im Sommer beenden. Nach vier Jahren an der Seitenlinie sieht der 41-Jährige den Zeitpunkt gekommen, sportlich wie persönlich einen neuen Weg einzuschlagen.

Friedrich hat den Gruppenligisten in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Unter seiner Leitung gelang zunächst der Klassenerhalt, später folgte der historische Aufstieg in die Verbandsliga – ein Meilenstein für den Verein, der in dieser Spielklasse zuvor nie vertreten war. Nach dem direkten Wiederabstieg führte er die Mannschaft in der aktuellen Spielzeit erneut in die Spitzengruppe. Mit einer starken Hinrunde und zehn Siegen überwintert Aulatal als Tabellenführer.

Der Trainer betont, dass seine Entscheidung unabhängig vom sportlichen Verlauf gefallen sei. Nach mehreren erfolgreichen Jahren sieht er seine Arbeit im Verein als weitgehend abgeschlossen und möchte vorzeitig Klarheit für Team und Verantwortliche schaffen. Gleichzeitig hat er sich durch seine Leistungen einen guten Ruf erarbeitet und bereits das Interesse anderer Vereine geweckt.