Trainerwechsel beim FV Lörrach-Brombach II: Jilg folgt auf Meier

Marc Jilg | Foto: Thomas Stern

Die Kreisliga A West verzeichnet ihren zweiten Trainerwechsel in dieser Saison. Nach dem SV Schopfheim (Michael Gessner für Angelo Cascio) hat nun der FV Lörrach-Brombach seine Chefposition in der U-23-Mannschaft neu besetzt. Wie der FVLB mitteilte, hätten der Verein und Thorsten Meier "nach einem konstruktiven und von Offenheit geprägtem Gespräch zu Beginn der Woche die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und der FVLB bedankt sich ausdrücklich für den unermüdlichen Einsatz von Thorsten Meier in den vergangenen Jahren". Auch der bisherige Co-Trainer Giuseppe Novia ist nicht mehr im Amt. Ab sofort - und vorerst bis Saisonende - wird Marc Jilg die U-23-Mannschaft betreuen. Der Sportliche Leiter Floyd Kleinhans sei froh, mit dem 34-Jährigen "kurzfristig einen jungen Trainer gefunden zu haben, der das in der Kreisliga A spielende Team übernimmt. Dabei wird er, ad interim, von Yannik Isemann unterstützt", so der FVLB. Der 25-Jährige werde weiterhin als Trainer der U15 fungieren, "da es hier keinerlei Terminüberschneidungen gibt".

Jilg verfügt bereits über jahrelange Erfahrung als Trainer. Von Dezember 2016 bis September 2019 betreute er (im Gespann mit Anton Weis) den Landesligisten FSV Rheinfelden. 2020 war er von Februar bis November beim damaligen A-Kreisligisten TuS Lörrach-Stetten tätig. In der Saison 2023/24 trainierte Jilg schließlich die A-Junioren des FV Lörrach-Brombach in der U-19-Verbandsliga. Parallel läuft er seitdem immer wieder für die U23 in der Kreisliga A auf. Dort ist die FVLB-Reserve nach einem ordentlichen Saisonstart seit Ende Oktober 2024 sieglos (drei Remis, fünf Niederlagen) und fiel in der Tabelle vom zweiten Platz auf Rang neun zurück. "Das neue Trainerteam möchte den aktuellen Negativtrend stoppen, legt das Augenmerk nun auf konzentrierte und kreative Trainingsarbeit mit den jungen Spielern. Von diesen erhofft man sich vom Trainerwechsel auch einen Motivationsschub im Hinblick auf die restlichen zehn Saisonspiele", teilte der FVLB mit.