Trainerwechsel beim FV FeLoNi

Gruppenligist FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz hat sich von seinem Trainerduo Andreas Wenderoth und André Laqua getrennt. Nach einem Bericht der HNA endet damit die erst im Sommer begonnene Zusammenarbeit bereits nach wenigen Monaten.

Der Verein reagiert damit auf die anhaltend schwierige sportliche Lage: Nach 13 Spieltagen rangiert der letztjährige Aufsteiger mit neun Punkten auf einem Abstiegsplatz. Auch aus dem Mannschaftsumfeld soll zuletzt der Wunsch nach einem neuen Impuls gekommen sein.

Eine Nachfolgeregelung steht noch nicht fest. Nach Vereinsangaben wird zunächst eine interne Übergangslösung angestrebt, bevor über die zukünftige sportliche Leitung entschieden wird.