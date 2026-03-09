Trainerwechsel beim FSV Rheinfelden II

Früher lief Tolga Polat für den FSV Rheinfelden in der Landesliga auf, seit 2023 fungierte er als (anfangs spielender) Reservetrainer des Vereins. | Foto: Gerd Gründl

Der FSV Rheinfelden II ist mit einem neuen Trainer in die Rückrunde der Kreisliga A West gestartet. Bereits vor Beginn der Wintervorbereitung hatte der bisherige Reservecoach Tolga Polat sein Amt zur Verfügung gestellt. Ursprünglich hatte der 43-Jährige seinen Abschied zum Saisonende geplant. Vor der Rückrunde vermisste er aus seiner Sicht allerdings die sportlichen Ambitionen und entschied sich, sein Engagement vorzeitig zu beenden. Derweil betonte Polat bei seinem Rückblick auf zweieinhalb erfolgreiche Jahre bei der Rheinfelder Reserve, dass "der FSV ein super Verein ist".

Das Kreisliga-A-Team wird nun von Arianit Metaj betreut, der bisher als spielender Co-Trainer bei Ligakonkurrent FC Wallbach engagiert war. Der 32-Jährige, der verletzungsbedingt längerfristig ausfällt, war früher selbst für den FSV aktiv und sollte nach der Winterpause eigentlich Polat als Assistent unterstützen. Vor Beginn der Rückrunde übernahm Metaj nun den Cheftrainerposten und wird bei seiner Aufgabe vorerst von Joachim Sperker und Sportchef Stephan Leipert unterstützt. Zum Auftakt unterlag die Rheinfelder Reserve im Topspiel beim SV Schopfheim mit 0:1 und musste den zweiten Tabellenplatz an den SVS abtreten.