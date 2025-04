Trainerwechsel beim FSC Lohfelden

Beim FSC Lohfelden hat sich in der vergangenen Woche ein personeller Umbruch an der Seitenlinie vollzogen. Otmar Velte, der den Verein in der vergangenen Saison in schwieriger Lage übernommen und bis auf Platz sieben geführt hatte, trat aus persönlichen Gründen zurück. Der Zeitpunkt des Rückzugs kam überraschend, zumal der FSC zuletzt mit Siegen über Rengershausen und Grebenstein sportlich auf Kurs war.

Wie der Verein auf Anfrage mitteilt, sei die Entscheidung trotz der positiven sportlichen Entwicklung notwendig geworden. „Manche Situationen sind nicht planbar“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Lukas Gwozdz und ergänzt: „Der Verein ist Otmar unendlich dankbar für seinen Einsatz und seine Bereitschaft, uns im letzten Jahr in einer schwierigen Situation übernommen zu haben. Dass wir einen Trainer wie Otmar für uns gewinnen konnten, war nicht selbstverständlich, da er Profi durch und durch ist. Deswegen gilt unser Dank und unser Respekt ihm gegenüber für das, was er in kurzer Zeit bei uns geschaffen hat.“

Interimsweise betreuten Megdi Tafoski und Eser Kazak das Team am vergangenen Wochenende. Ab dieser Woche übernimmt Yusuf Barak das Traineramt in Lohfelden. Der 40-Jährige war zuletzt als Trainer beim Kreisoberligisten SV Nordshausen aktiv, ist dem FSC jedoch kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2019/2020 trug er als Spieler das Trikot des Vereins.