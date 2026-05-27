Trainerwechsel beim FC Stolberg

– Foto: FC STOLBERG

Die Suche nach einem Nachfolger verlief schnell und unkompliziert – auch, weil Tom Defourny selbst Daniel Noske ins Gespräch brachte. Nach intensiven Gesprächen, die vom ersten Vorsitzenden René Schnepp geführt wurden, konnte frühzeitig eine Einigung erzielt werden.

Daniel Noske freut sich auf seine neue Aufgabe beim FC Stolberg: „Die Mannschaft besitzt enorme Qualität und ich bin richtig motiviert mit dem FC Stolberg erfolgreich zu sein. Kurzfristig wollen wir die jungen Neuzugänge integrieren und einen Tabellenplatz unter den ersten fünf der Liga erreichen.“

Noske arbeitet bei der Berufsfeuerwehr und bringt auch sportlich viel Erfahrung mit. Als Spieler war er bis zur Landesliga aktiv und lief zudem für die Bundeswehrnationalmannschaft auf. Seine sportliche Heimat hat er schlussendlich über Jahre bei den Sportfreunden Hehlrath gefunden. Seine ersten Schritte als Trainer machte er dort im Jugendbereich, ehe er im Seniorenbereich beim SV St. Jöris anheuerte, wo er erfolgreich junge, talentierte Spieler an den Herrenfußball heranführte. Daniel Noske war von Beginn an in alle Gespräche mit dem laufenden Kader und potentiellen Neuzugängen involviert.