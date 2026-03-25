Trainerwechsel beim FC RW Salem und dem ESV Südstern Singen

Kurz nach der Winterpause ist es in der Verbandsliga zu zwei weiteren Trainerwechseln gekommen.

Bereits vor dem vergangenen Wochenende hat der ESV Südstern Singen den Trainer ein weiteres Mal getauscht. Beim 0:2 gegen den FC Teningen war Jeton Spahija nicht mehr dabei. Obwohl der erst im Laufe der Saison installierte Coach sehr erfolgreich am Hohentwiel wirkte, entschied er sich gegen eine weitere Zusammenarbeit und trat aus eigenen Stücken zurück. Für ihn hat Yusuf Arslan übernommen.

Traunwechsel auch beim FC RW Salem