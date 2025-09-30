Trainerwechsel beim FC Memmingen II: Kahric übernimmt von Maier

Trainerwechsel bei den U21-Fußballern des FC Memmingen: Für Bernd Maier übernimmt mit Esad Kahric ein altbekanntes Gesicht und eine interne Lösung die Landesliga-Mannschaft, die nach einer 1:3-Niederlage im Kellerduell gegen den FC Ehekirchen auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen ist.

Nach einem ausführlichen Gespräch und der Analyse der sportlich ernsten Situation am Dienstag erfolgte die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen, so der Sportliche Leiter der U21 Edgar Weiler. Beide Seiten kamen überein, dass es eine Veränderung braucht und in der schwierigen Lage neue Impulse gesetzt werden sollen. Nach der 0:7-Niederlage gegen Aystetten war es gegen Ehekirchen vom Ergebnis her nicht gelungen, den Turnaround zu schaffen. "Wir schweben in Abstiegsgefahr und wollen den Gang in die Bezirksliga unbedingt vermeiden", so Weiler und bedankt sich bei Maier für sein Engagement, "menschlich, von der Ansprache und den Trainingsinhalten her hat es gestimmt. Aber Fußball ist Ergebnissport".

Kahric übernimmt die junge Mannschaft zunächst bis zur Winterpause, dann soll die Situation neu bewertet werden. Der 66-jährige langjährige Trainer auf Bayern- und Regionalliga-Ebene bleibt auch weiterhin sportlicher Leiter des FC Memmingen. Dem Team wurde der Wechsel vor dem Dienstagtraining mitgeteilt. Kahric leitete bereits die Einheit und sitzt am Sonntag im Landesliga-Auswärtsspiel beim ebenfalls gefährdeten Aufsteiger TSV Hollenbach auf der Bank.