Trainerwechsel beim FC Meerfeld

Nach reiflicher Überlegung entscheiden sich die Verantwortlichen des FC Meerfeld einen neuen Impuls zu setzen. Karl-Heinz Dezelak wird in der Rückrunde Patrick Baumann ersetzen, dessen Zeit am Sportzentrum nach 1,5 Jahren endet. „Patrick ist ein grundehrlicher und geradliniger Charakter, dessen Arbeit auf und neben dem Platz wir unabhängig von der aktuellen Situation sehr zu schätzen wissen. Dass er auf seine Aufwandsentschädigung bis zum Saisonende verzichtet, sagt einiges über ihn aus.“, gibt Abteilungsleiter Sven Hanisch zu Protokoll. Obmann Stefan Hoffmann ergänzt jedoch, dass im Laufe dieser Saison der Rückhalt innerhalb der Mannschaft schwand. So wuchs zunehmend der Gedanke eine Veränderung auf dem Trainerstuhl vorzunehmen. Und die Verantwortlichen kamen rasch auf den Menschenfänger „Kalle“ Dezelak. Mit reichlich Erfahrung im Gepäck wird Dezelak ein weiteres Mal in seiner Trainerlaufbahn in Meerfeld in der Verantwortung stehen. „Wir sind uns sicher, dass Karl-Heinz rasch Zugang zur Mannschaft finden wird. Wenn uns das Verletzungspech der Hinrunde in den kommenden Monaten fernbleibt, wird Karl-Heinz die Jungs zum Klassenerhalt treiben.“. Dezelak arbeitete bereits in seiner letzten Meerfelder-Zeit mit einigen Akteuren des jetzigen Teams zusammen, kennt demnach die Gegebenheiten auf der staubigen Asche.