Trainerwechsel beim FC Lune: Kai Künning übernimmt im Sommer Thorben Hüneke kehrt zurück an den Reithornsweg von FuPa Lüneburg · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

V.l: Tim Ahlers, Thorben Hüneke, Kai Künning, Christoph Grotheer – Foto: Harneit

Beim FC Lune stellt man die Weichen für die kommende Spielzeit. Der Verein aus der 1. Kreisklasse stellte Kai Künning als neuen Trainer der 1. Herrenmannschaft vor. Er folgt damit auf Roman Opalka, dessen fünfjährige Amtszeit am Ende der laufenden Saison endet. Zudem vermeldet der Club einen Rückkehrer für die Torhüterposition.

Mit Kai Künning verpflichtet der FC Lune einen Fachmann, der den Verein aus früheren Jahren kennt. Der heutige Sportlehrer war in der Vergangenheit bereits in Lunestedt tätig, wo er zunächst die A-Jugend trainierte und anschließend die erste Herrenmannschaft verantwortete. Künning wechselt vom Bezirksligisten TSV Stotel an den Reithornsweg, wo er derzeit als Co-Trainer fungiert. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er umfassende Erfahrungen in der Bezirksliga und der Bremen-Liga, unter anderem bei der Leher TS II, dem TV Esenshamm und dem OSC Bremerhaven. Auf diese Erfahrung baut nun der FC Lune in der Zukunft.

Den Kontakt zum neuen Übungsleiter stellte der 1. Vorsitzende Tim Ahlers her. Künning, der sich trotz anderer Anfragen bewusst für die Rückkehr entschied, blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Roman hat hier in den fünf Jahren einen tollen Job gemacht und wir wollen nun den nächsten Schritt gehen“, so Künning gegenüber FuPa. Ein erneutes Engagement in der Stadt stand für ihn nicht zur Diskussion. Interne Lösung: Christoph Grotheer wird Co-Trainer

Unterstützt wird Künning bei seiner Arbeit von einem echten Urgestein des Vereins. Mit Christoph Grotheer wurde man in den eigenen Reihen fündig. Der 30-Jährige ist seit Jahren eine feste Stammkraft im Herrenbereich des FC Lune und wird ab der nächsten Saison als spielender Co-Trainer fungieren. Damit setzt der Verein auf eine Mischung aus externer Expertise und interner Vereinstreue.