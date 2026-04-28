Trainerwechsel beim FC Lune: Kai Künning übernimmt im Sommer

Beim FC Lune stellt man die Weichen für die kommende Spielzeit. Der Verein aus der 1. Kreisklasse stellte Kai Künning als neuen Trainer der 1. Herrenmannschaft vor. Er folgt damit auf Roman Opalka, dessen fünfjährige Amtszeit am Ende der laufenden Saison endet. Zudem vermeldet der Club einen Rückkehrer für die Torhüterposition.
Mit Kai Künning verpflichtet der FC Lune einen Fachmann, der den Verein aus früheren Jahren kennt. Der heutige Sportlehrer war in der Vergangenheit bereits in Lunestedt tätig, wo er zunächst die A-Jugend trainierte und anschließend die erste Herrenmannschaft verantwortete.
Künning wechselt vom Bezirksligisten TSV Stotel an den Reithornsweg, wo er derzeit als Co-Trainer fungiert. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er umfassende Erfahrungen in der Bezirksliga und der Bremen-Liga, unter anderem bei der Leher TS II, dem TV Esenshamm und dem OSC Bremerhaven. Auf diese Erfahrung baut nun der FC Lune in der Zukunft.
Den Kontakt zum neuen Übungsleiter stellte der 1. Vorsitzende Tim Ahlers her. Künning, der sich trotz anderer Anfragen bewusst für die Rückkehr entschied, blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Roman hat hier in den fünf Jahren einen tollen Job gemacht und wir wollen nun den nächsten Schritt gehen“, so Künning gegenüber FuPa. Ein erneutes Engagement in der Stadt stand für ihn nicht zur Diskussion.
Interne Lösung: Christoph Grotheer wird Co-Trainer
Unterstützt wird Künning bei seiner Arbeit von einem echten Urgestein des Vereins. Mit Christoph Grotheer wurde man in den eigenen Reihen fündig. Der 30-Jährige ist seit Jahren eine feste Stammkraft im Herrenbereich des FC Lune und wird ab der nächsten Saison als spielender Co-Trainer fungieren. Damit setzt der Verein auf eine Mischung aus externer Expertise und interner Vereinstreue.
Die Verpflichtung von Künning wurde notwendig, nachdem die Trennung von Roman Opalka bekannt gegeben worden war. Nach fünf gemeinsamen Jahren haben sich der Verein und Opalka auf ein Ende der Zusammenarbeit zum Saisonende geeinigt. Opalka hatte die Mannschaft über ein halbes Jahrzehnt trainiert und den Verein nachhaltig geprägt.
Thorben Hüneke verstärkt das Torhüter-Team
Neben der Trainerpersonalie gibt es auch auf dem Spielfeld Neuigkeiten: Thorben Hüneke kehrt zum FC Lune zurück. Der Torhüter hatte den Verein im Sommer 2023 als Stammkraft verlassen, um sich dem Bezirksligisten SG Stinstedt anzuschließen.
Ab der kommenden Saison wird er wieder das Trikot des FC tragen. Gemeinsam mit dem vielversprechenden Torhütertalent Luca de Wall soll Hüneke ein starkes Gespann bilden und für die nötige Sicherheit in der Defensive sorgen. Damit ist der FC Lune auf einer Schlüsselposition für die Zukunft gut aufgestellt.
Lange müssen die Lunestedter Anhänger nicht auf das neue Gespann warten: Seinen offiziellen Einstand als Chefcoach wird Kai Künning im Sommer beim traditionellen Gemeindeturnier in Beverstedt geben. Dort wird sich zeigen, wie die Mannschaft die Impulse des neuen Trainerteams bereits umsetzen kann. Aktuell steht der FC noch mit einigen potenziellen Verstärkungen im Austausch um die gesetzten Ziele zu erreichen.