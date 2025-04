Wie Hessensport 24 berichtet, gab der FC Körle 69 bekannt, dass ab der kommenden Saison Jurek Förster die Position des Cheftrainers übernehmen wird. Der bisherige Spielertrainer Philipp Winkler hatte sich ursprünglich auf eine Vertragsverlängerung verständigt, sieht sich nun jedoch aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung nicht mehr in der Lage, das Traineramt in vollem Umfang auszuüben. Winkler bleibt dem Verein aber in seiner Rolle als Spieler erhalten.