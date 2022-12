Trainerwechsel beim FC Hettenhain Beim A-Liga-Schlusslicht geht Arin Hatamian von Bord +++ Der neue Coach kommt aus dem Rheingau

Dank für Engagement mit Herzblut: Punktgleich mit dem TuS Kemel stehen die Hettenhainer zum Jahreswechsel am Ende der Tabelle. Spielausschuss-Chef Sascha Probst macht dafür aber keinesfalls Arin Hatamian verantwortlich. Er betont vielmehr: „Wir danken ihm für sein Engagement, dass er wirklich immer mit Herzblut an den Tag gelegt hat. Besonders auch in schwierigen Corona-Zeiten. Wir gehen im Guten auseinander. Als Verein geht es uns einfach darum, dem Team einen neuen Impuls zu geben.“ Arin Hatamian, der zunächst als Trainer pausieren will, um für die nächsten ein oder zwei Spielzeiten noch einmal eine neue Herausforderung als Spieler zu suchen, erläutert: „Im Grunde genommen sind es alle meine Freunde. Aber für den Verein ist es auch mal gut, etwas Neues zu machen. Einen Neustart, der besser jetzt erfolgt als nach der Runde.“

Stefan Fuchsberger hoch motiviert: Der zuletzt bei der SG Rauenthal/Martinsthal aktive Stefan Fuchsberger, der Coach des Kreisoberliga-Unterbaus war, wird dieses Projekt nach zweijähriger Fußball-Pause angehen. „Er hat uns einfach überzeugt, dass er Bock auf diese Aufgabe hat“, sagt Sascha Probst und verweist auf Ziele im Sinne eines stabilen Vereinskonstrukts, unabhängig davon, ob der A-Liga-Verbleib noch gelingt oder es in die B-Liga geht: „Wir wollen weiter im Aktivenbereich zwei Mannschaften haben und den Verjüngungsprozess vorantreiben.“