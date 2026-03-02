Trainerwechsel beim FC Eintracht Rheine: Trennung von Paulus Bienemann-Debüt misslingt von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hardy Krebs

Am vergangenen Freitag haben sich Oberligist FC Eintracht Rheine und Chefcoach David Paulus (39) getrennt. Der frühere Co-Trainer hatte erst im vergangenen Sommer den inzwischen als Sportlichen Leiter agierenden Christian Hebbeler beerbt. Bei der gestrigen 0:1-Heimniederlage gegen den DSC Arminia Bielefeld II stand Christian Bienemann (43) hauptverantwortlich an der Seitenlinie. Der 43-Jährige war im Januar nach einer siebenjährigen Fußballpause als Co-Trainer engagiert worden.

Hebbeler erklärt gegenüber der Lokalpresse "Münsterländische Volkszeitung": „Am Freitagmorgen hat mir David am Telefon mitgeteilt, dass er aufgrund seiner beruflichen und privaten Verpflichtungen und dem Aufkommen beim FCE das Ganze nicht auf dem Level und der nötigen Intensität, die wir in der aktuellen Situation auch brauchen, bis zum Saisonende durchziehen kann.“ Nach kurzen Überlegungen kam es kurzfristig vor dem Bielefeld-Heimspiel bereits zur sofortigen Trennung. "Wir sind in einer Situation, in der wir eher einen Schritt mehr machen müssen als einen Schritt weniger", so Hebbeler, der zunächst Bienemann sein Vertrauen schenkt, aber schon auf der Suche nach einem zweiten Mann ist. Sobald dieser gefunden ist, wird die neue Rollenverteilung geklärt.