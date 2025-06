Trainerwechsel beim DJK-SV Weng

„Wir danken Manfred Kölbl für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren. Er übernahm unsere Mannschaft in einer schwierigen Phase und schaffte es seine Spielphielosophie umzusetzen. Dennoch sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Weg notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen“, so die Vereinsführung in einer Mitteilung.