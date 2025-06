Trainerwechsel beim Bezirksligisten, Zugang beim Landesligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Grünbühl (Kreisliga A1 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang zur Saison 2025/2026 - Name: Francisco Javier Fernandez Portillo. Position: Mittelfeld. Mit Francisco Javier Fernandez Portillo kehrt ein alter Bekannter zum TSV Grünbühl zurück! Der technisch starke zentrale Mittelfeldspieler schnürte bereits vor einigen Jahren die Schuhe für unseren TSV und ist nun wieder an Bord und wird vorerst für die 2. Mannschaft auflaufen. Mit seinem starken linken Fuß, feinem Gespür für den entscheidenden Pass und einem präzisen Abschluss bringt Fran genau die Qualitäten mit, die unser Spiel im Zentrum bereichern werden. Seine Ruhe am Ball und sein gutes Auge machen ihn zu einem echten Unterschiedsspieler. Wir freuen uns riesig, dich wieder im grün-weißen Trikot zu sehen – willkommen zurück, Fran!

+++

+++

SV Hegnach (Frauen-Regionalliga Süd)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

NEUZUGANG aus unserer 2. Mannschaft: Willkommen im Team, Christina! Wir freuen uns sehr, Christina als neue Spielerin, die vorher in unserer 2. Mannschaft gespielt hat, bei uns begrüßen zu dürfen! Christina war schon letzte Saison einige Male bei uns dabei. Mit ihrer ehrgeizigen Einstellung und dem Wunsch nach echtem Teamgeist passt sie perfekt in unsere Mannschaft. Christina über ihre Ziele: „Meine Wünsche und Ziele sind, dass man als Mannschaft einen guten Zusammenhalt hat – auf und neben dem Platz – und dass ich mich persönlich weiterentwickle, um dem Team bestmöglich zu helfen.“ Schön, dass du da bist, Christina! Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

+++

+++

SV Sulmetingen (Bezirksliga Oberschwaben)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir müssen uns leider von unserem Trainer Tom Lemke, der uns in der vergangenen Saison mit viel Herzblut und Engagement begleitet hat, nach nur einer Saison verabschieden. Franz Leicht übernimmt für ihn. Tom hat in seinem Jahr bei uns hervorragende Arbeit geleistet: Nach dem Abstieg aus der Landesliga musste er einen gewissen Umbruch managen und hat unsere Mannschaft souverän in die Aufstiegsrunde geführt. Leider muss er aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Vielen Dank für die sehr intensive und turbulente vergangene Saison. Du bist jederzeit herzlich Willkommen im Risstalstadion und im Osus. Alles Liebe und Gute für deine Zukunft! Gleichzeitig freuen wir uns riesig, mit Franz Leicht einen erfahrenen und erfolgreichen Trainer für uns gewonnen zu haben. Franz bringt nicht nur jede Menge Fußballsachverstand mit, sondern auch die Empfehlung mehrerer Titel in seiner Trainerkarriere. Für unsere junge Mannschaft ist er die perfekte Wahl – und wir sind überzeugt, mit ihm den richtigen Mann an der Seitenlinie zu haben. So viel können wir schon sagen: Franz brennt für diese neue Herausforderung und wir mit. Mit viel Vorfreude blicken wir auf die kommende Jubiläumssaison – gemeinsam mit Franz wollen wir unsere junge Mannschaft weiter entwickeln und unseren Fans einen schönen Fußball zeigen!

+++

+++