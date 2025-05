Trainerwechsel beim Bezirksligisten wenige Stunden vor dem Spiel

Rücktritt mit Wirkung über das Spielfeld hinaus

Mitten in der heißen Phase der Bezirksliga-Saison verliert Croatia Stuttgart seinen Tftrainer. Mirko Šapina hat sich dazu entschieden, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Der Rücktritt kommt nicht nur sportlich überraschend, sondern markiert auch emotional einen Einschnitt. Šapina hatte sich über seine Zeit hinweg nicht nur als Trainer, sondern als prägende Figur im Verein etabliert. Seine Rolle ging weit über das Sportliche hinaus – in schwierigen Momenten war er Orientierung und Halt zugleich.

Dankbarkeit für eine prägende Zeit

Der Verein verabschiedet sich mit großer Wertschätzung von seinem bisherigen Trainer. Die Formulierungen, mit denen Croatia Stuttgart den Rücktritt kommunizierte, verdeutlichen, welche Bedeutung Šapina für das Team, die Verantwortlichen und die gesamte Croatia-Familie hatte. Er war nicht nur ein sportlicher Taktgeber, sondern auch ein Mensch mit Haltung, der mit Geduld, Vertrauen und Charakter arbeitete. Der Dank des Vereins richtet sich entsprechend nicht nur auf Punkte und Platzierungen, sondern auch auf die menschliche Komponente seines Wirkens.

Interne Lösung für den Saisonendspurt

Nach dem Rücktritt von Mirko Šapina übernimmt bis zum Saisonende ein internes Duo die Verantwortung. Sportdirektor Nikica Oroz und Abteilungsleiter Branimir Brešić stehen nun an der Seitenlinie. Beide sind im Verein tief verwurzelt, bringen umfangreiche Erfahrung mit und gelten als Persönlichkeiten, die das Vereinsgefüge genau kennen. In einer entscheidenden Phase der Saison setzen die Verantwortlichen damit auf Vertrautheit und Stabilität.

Starke Saisonleistung trotz Umbruch

Trotzdem steht Croatia Stuttgart sportlich solide da. Nach 28 Spielen belegt das Team mit 48 Punkten den sechsten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Mit 15 Siegen, drei Unentschieden und zehn Niederlagen hat die Mannschaft bewiesen, dass sie in der Liga konkurrenzfähig ist. 72 erzielte Tore zeigen, dass die Offensive zu den stärkeren der Spielklasse gehört, auch wenn die 65 Gegentreffer andeuten, dass in der Defensive Nachholbedarf besteht.

Nächste Aufgabe gegen den SV Vaihingen

Bereits am heutigen Sonntag steht für Croatia Stuttgart das Heimspiel gegen den SV Vaihingen auf dem Programm. Die Partie beginnt um 15 Uhr. Ein Heimsieg wäre nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen, sondern auch ein emotionales Signal nach dem Rücktritt des Trainers.