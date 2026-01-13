Trainerwechsel beim Bezirksligisten und spannende Zugänge

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Gruol/Erlaheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerwechsel zur neuen Saison

Zur kommenden Saison 2026/27 übernimmt Marco Sumser, aktuell noch Spielertrainer beim SV Wittendorf in der Bezirksliga Nordschwarzwald, das Traineramt bei der SGM Gruol/Erlaheim. Er bringt höherklassige Erfahrung, sowohl als Spieler wie auch als Trainer mit und wird die SGM mit Sicherheit verstärken und einen weiteren Schritt nach vorne bringen.

Abschied von Jochen Gihr und Boris Blocher

Die Entscheidung, dass Jochen Gihr und Boris Blocher das Traineramt zum Saisonende an einen geeigneten Nachfolger übergeben, steht bereits seit längerer Zeit fest und ist das Ergebnis von mehreren engen und vertrauensvollen Gesprächen. Es handelt sich keineswegs um eine einseitige Vereinsentscheidung.

Jochen Gihr und Boris Blocher übernahmen die SGM Gruol/Erlaheim in der Winterpause der Saison 2022/23 in einer sportlich schwierigen Situation, erzeugten sofort eine Aufbruchstimmung und hatten maßgeblichen Anteil daran, dass es nach dem zunächst erfolgten Abstieg aus der Bezirksliga in der Folge ausschließlich bergauf ging und viele Erfolge gefeiert werden konnten.

Hervorzuheben sind hierbei insbesondere die Meisterschaft in der Kreisliga A 2023/24 und in der Folge die Etablierung der Mannschaft in der Bezirksliga, der Gewinn des Eyachpokals im Sommer 2024 in Gruol sowie die drei Siege beim Kleiner Heuberg Pokal 2023, 2024 und 2025.

Die zum Saisonende gemeinsamen 3,5 Jahre waren eine schöne und erfolgreiche, gleichzeitig aber auch intensive und fordernde Zeit, so dass sich beide Seiten einig waren, dass es zum Saisonende Zeit für einen neuen Impuls ist.

Die SGM Gruol/Erlaheim bedankt sich bereits jetzt bei Jochen Gihr und Boris Blocher für das großes Engagement und die bisher geleistete Arbeit und möchte zum Abschied mit beiden nochmals eine möglichst erfolgreiche Rückrunde spielen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++