Trainerwechsel beim Bezirksligisten und Landesliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Veränderung im Trainerstab der 1. Mannschaft – Thomas Wenzel übernimmt bis zum Saisonende - Gute Arbeit erzeugt Anerkennung, sehr gute Arbeit weckt Begehrlichkeiten! Anfang Dezember hat uns Ralf Wacker darüber informiert, dass er sich mit der SpVgg Gröningen-Satteldorf in Gesprächen über das Traineramt der dortigen Landesliga-Mannschaft befindet. Die offene sowie frühzeitige Kommunikation zeigt, dass wir stets vertrauensvoll zusammengearbeitet haben.

Für Ralf Wacker war seine bisherige Trainerarbeit in Kreßberg immer eine Herzensangelegenheit. Wir sind Ralf sehr dankbar für die hervorragende und erfolgreiche Arbeit, die er zunächst in Leukershausen, anschließend in Waldtann und nun für unsere gemeinsame SGM Kreßberg geleistet hat. Aufgrund seiner Treue und der geleisteten Arbeit wurde gemeinsam eine Möglichkeit geschaffen, trotz des durchaus kritischen Transferfensters im Winter eine Lösung für alle Beteiligten zu finden. Auf diesem Wege wünschen wir Ralf alles erdenklich Gute!

Thomas Wenzel, der zuletzt als sportlicher Leiter fungierte, wird nun bis zum Sommer übernehmen. Thomas Wenzel hat durch mehrere Aufstiege sowohl als Spieler als auch als Spielertrainer bewiesen, dass er erfolgreich ein Team führen kann. Er kennt die SGM, die Spieler und die Fans. Daher sind wir sehr dankbar, dass wir Thomas für diese Aufgabe gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass das klare Ziel Klassenerhalt gemeinsam mit den beiden Verantwortlichen Noah Krieger und Thomas Wenzel erreichbar ist.

SG Schorndorf

Hey Luki! Wir freuen uns, die Verpflichtung von Lukas Hanle bekannt zu geben. Der 23-jährige Verteidiger kommt aus der Bezirksliga vom TSV Schwaikheim. Herzlich Willkommen!

