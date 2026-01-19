Trainerwechsel beim Bezirksligisten SF 97/30 Lowick

Wie das Bocholter Borkener Volksblatt in der vergangenen Woche berichtete, werden Marcus Schaffeld und Marvin Tünte ihre Trainerämter beim Bezirksligisten SF 97/30 Lowick nach Ablauf der laufenden Saison niederlegen. Nun ist auch klar: Die Nachfolge ist bereits geregelt.

Tünte zieht sich aus persönlichen Gründen zurück. Der 33-Jährige möchte künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Schaffeld erklärte seinen Schritt damit, dass er nach vielen gemeinsamen Jahren neue Impulse für die Mannschaft als sinnvoll erachtet. Einer neuen sportlichen Aufgabe steht der 51-Jährige grundsätzlich offen gegenüber, betonte jedoch, dass zunächst der volle Fokus auf einer erfolgreichen Rückrunde liege.

Am Montagmorgen berichtete das BBV zudem, dass der neue Trainer bereits feststeht. Thomas Zielaskowski wird zur kommenden Saison das Traineramt bei den Sportsfreunden übernehmen und das bisherige Trainerduo ablösen. Der 52-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem Bezirks- und Landesligabereich mit und war zuletzt in Westfalen unterwegs unter anderem für Westfalia Gemen, den SC Reken. Den Kreis Rees-Bocholt kennt er aber auch bereits durch seine Tätigkeiten beim VfL Rhede.

Zielaskowski gilt als Verfechter der Nachwuchsarbeit und möchte den sogenannten „Lowicker Weg“ aktiv mitgestalten. Besonders die gute Jugendarbeit und das vorhandene Entwicklungspotenzial am Standort hätten ihn von der Aufgabe überzeugt. Die Vereinsverantwortlichen um Fußball-Abteilungsleiter Anjo Lensing zeigen sich überzeugt, mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden zu haben, und wollen dem neuen Coach die nötige Zeit für den eingeschlagenen Prozess geben.