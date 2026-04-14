Trainerwechsel beim Bezirksligisten

Der Bezirksligist TSV Nellmersbach wird ab der kommenden Saison mit einem neuen Trainerduo in die Saison starten.
Timo Marx und Patrick Köllner hören aus beruflichen, und einhergehend aus zeitlichen Gründen in Nellmersbach auf. Abteilungsleiter Oliver Redelfs sagt dazu: "Wir haben diesem Wunsch entsprochen und uns umgehend auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter gemacht."
Fündig wurde der TSV in Person von Hakan Keskin, der in Zusammenarbeit mit Graziano Trovato, der als spielender Co-Trainer agieren wird, die Geschicke in der kommenden Saison, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit, übernehmen wird. "Noch allerdings haben wir hier mit dem Klassenverbleib eine schwere Aufgabe zu bewältigen", so Redelfs weiter.
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So sieht die Tabelle der Bezirksliga Rems/Murr/Hall aus:
1. SV Allmersbach 22 19-0-3 68:24 57
2. TSV Gaildorf 21 18-1-2 76:29 55
3. TSV Schornbach 21 13-3-5 53:34 42
4. SG Oppenweiler-Strümpfelbach 20 10-5-5 56:42 35
5. SV Breuningsweiler (Ab) 22 10-4-8 48:38 34
6. SV Unterweissach (Auf) 22 10-4-8 40:35 34
7. TSV Schwaikheim 22 8-7-7 50:50 31
8. TSV Schmiden 22 9-4-9 46:50 31
9. TURA Untermünkheim 22 8-4-10 40:37 28
10. VfL Mainhardt (Auf) 20 8-4-8 33:37 28
11. TSV Nellmersbach 22 6-6-10 33:43 24
12. SGM Kreßberg (Auf) 22 6-5-11 44:63 23
13. TSV Obersontheim 21 4-7-10 28:44 19
14. TSV Michelfeld 1954 (Auf) 22 3-7-12 24:42 16
15. TSV Rudersberg 21 3-5-13 33:62 14
16. SC Urbach (Auf) 22 2-4-16 33:75 10
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