Das Interimsduo des FC Heitersheim – Foto: Kreienkamp
Trainerwechsel beim Bezirksliga-Schlusslicht FC Heitersheim
Daniel Kreisl saß bereits im Derby nicht mehr auf der Bank
Beim FC Heitersheim ist es bereits in den Tagen vor dem Derby gegen den SV Ballrechten-Dottingen (1:3) zur Trennung von Daniel Kreisl gekommen.
Kreisl hatte im Vorjahr mit dem FC Heitersheim die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft und stand mit der Mannschaft im Bezirkspokalfinale. In der Bezirksliga wartet der Aufsteiger aber noch auf den ersten Punkt. Im Derby gegen den SV Ballrechten-Dottingen saß nun der bisherige Co-Trainer Manuel Pfefferle als Interimstrainer an der Seitenlinie.