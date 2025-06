Trainerwechsel beim 1. FFC Fortuna Dresden

Vorstellung des neuen Trainers Michael Weiße – Foto: 1.FFC Fortuna Dresden

Ein bedeutender Umbruch beim 1. FFC Fortuna Dresden: Langzeittrainer Steve Maschik verabschiedet sich nach fast sieben Jahren an der Seitenlinie. Die Nachfolge tritt Michael Weiße an, der bislang im Nachwuchsbereich des SV Johannstadt und SV Helios Dresden tätig war.

Als Steve Maschik mitten in der Saison 2018/2019 die Frauenmannschaft von Fortuna übernahm, galt der Klassenerhalt in der Regionalliga bereits als utopisch. Doch Maschik nahm die Herausforderung an – mit dem Wissen, dass er beim anstehenden Abstieg einen kompletten Neuaufbau gestalten würde. Genau das tat er: mit viel Geduld, einem klaren Plan und dem Fokus auf junge Talente. Dreifacher Meister – aber erst 2023 mit Aufstiegsambition

Unter Maschik gewann Fortuna dreimal in Folge die Landesliga Sachsen (2021, 2022, 2023). Doch anders als viele Vereine in ähnlicher Lage verzichtete der Klub 2021 und 2022 bewusst auf den Aufstieg – mit dem Ziel, den Kader sportlich und organisatorisch erst reifen zu lassen. Erst 2023 entschied sich der Verein, nach dem Meistertitel den Schritt in die Regionalliga Nordost zu wagen – und setzte sich souverän in der Relegation durch. Zweimaliger Klassenerhalt in der Regionalliga – mit Leidenschaft und Teamgeist