Trainerwechsel beim 1. FC Phönix Lübeck: Adigo muss gehen

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Der 1. FC Phönix Lübeck hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Christiano Adigo getrennt. Wie der Regionalligist mitteilte, wurde dem 53-Jährigen die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch am Vorabend übermittelt. Auch Co-Trainer Simon Gottschling scheidet aus dem Trainerteam aus, bleibt dem Verein jedoch in einer neuen Funktion als Scout erhalten.

Die sportliche Leitung übernimmt vorerst ein internes Duo: Sportdirektor Frank Salomon sowie U23-Cheftrainer Kevin Wölk werden interimsweise die Verantwortung für die Regionalliga-Mannschaft tragen.

In der Begründung verwies Salomon auf die zuletzt ausbleibende sportliche Stabilität. Zwar habe Adigo maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre gehabt und sein Vertrag sei erst vor wenigen Monaten vorzeitig verlängert worden. Allerdings habe sich die Mannschaft nach einer überzeugenden Hinrunde „in den vergangenen sechs Monaten nicht wie erhofft weiterentwickelt“. Zudem sei eine zunehmende Verunsicherung im Team spürbar gewesen, auch wenn die jüngsten beiden Partien mit positiven Ergebnissen abgeschlossen wurden.