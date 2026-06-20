Trainerwechsel bei Zürcher Interregio-Kontrahent Balzers braucht neuen Verantwortlichen von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Fast-Aufsteiger in Promotion League holt neuen Trainer +++ Interregio-Neuling Oetwil-Geroldswil rüstet sich +++ Trainerwechsel bei Schaffhauser Drittligist 2. Liga interregional: Nach Rückzug ein Absteiger weniger

FC Balzers: Clemente nicht mehr Trainer. Gerardo Clemente wird das Team der 2. Liga interregional nach nur einer Saison verlassen. Verein und Trainer haben sich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt. Dies vermeldet vaterland.li. Ausschlaggebend seien laut Clemente ausschliesslich private Gründe gewesen. Balzers beendete die Saison in der Interregio-Gruppe 5, der auch die FVRZ-Teams von Seefeld, Schaffhausen II und Seuzach angehört, auf Rang 5. Nach einer schwierigen ersten Meisterschafsphase kämpften sich die Liechtensteiner zwischenzeitlich wieder in die Nähe der Aufstiegsplätze heran, verloren im Frühjahr jedoch den Anschluss an die Spitze. Die Nachfolgeregelung ist noch offen, die Gespräche mit potenziellen Kandidaten laufen. Co-Trainer Aydin Demirci bleibt dem Verein erhalten. Für die kommende Saison hat der FCB bereits mit Fabio Luque-Notaro (Schweinfurt/GER), Villiam Pizzi und Mitko Gjorgjievski (beide Eschen-Mauren) mehrere Neuzugänge verpflichtet. FC Courtetélle: Bevilacqua für Marque. Der FC Courtételle hat Vittorio Bevilacqua als neuen Trainer für die kommende 1.-Liga-Saison verpflichtet. Der 67-jährige Italienisch-Schweizer folgt auf François Marque. Courtételle sorgte in der vergangenen Saison für Aufsehen, als die Jurassier in den Aufstiegsspielen zur Promotion League nur knapp am späteren Aufsteiger und Promotion-League-Rückkehrer YF Juventus scheiterten. Bevilacqua betreute in der Vergangenheit unter anderem Yverdon Sport, Stade Nyonnais und La Chaux-de-Fonds. Zuletzt war er für den Tessiner Erstligisten Taverne tätig.