Trainerwechsel bei Zürcher Interregio-Gegner Recchiuti bei Grenchen zurückgetreten

FC Grenchen: Obrecht für Recchiuti. Beim FC Grenchen hat Trainer Mirko Recchiuti nach viereinhalb Jahren seinen Rücktritt gegeben. Er wird dem Verein allerdings bis mindestens zum Saisonende als Sportchef zur Verfügung stehen. "Ich will mich beruflich neu orientieren und habe ab Januar eine neue Stelle angenommen», sagte Recchiuti gegenüber der "Solothurner Zeitung". Die Nachfolge soll der bisherige Assistent Michael Obrecht antreten. Der FCG blickt auf eine schwierige Hinrunde in der Interregio-Gruppe 3 zurück und überwintert auf Platz 11. "Trotz aller Probleme – die vielen Verletzten, die diversen Ausfälle oder auch der Match in Windisch – sind wir über dem Strich klassiert. Das rechne ich der Mannschaft hoch an", bilanziert der scheidende Coach. Grenchen spielt in der Meisterschaft u.a. gegen die Zürcher Klubs Dietikon, Red Star, Regensdorf und Unterstrass.

Cup-Nachtragspiele noch in diesem Jahr angesetzt. Die Paarungen der Viertelfinals im FVRZ-Cup sind bekannt. So kommt es mit Veltheim - Seuzach zu einem Winterthurer Derby unter Zweitligisten. Gruppengegner sind auch Bülach und Wollishofen. In der Meisterschaft hatten sich die Unterländer unlängst 2:1 durchgesetzt. Daneben trifft Greifensee auf Interregio-Absteiger Einsiedeln. Noch offen ist die vierte Partie. Der Sieger des Spiels Diessenhofen - Schwamendingen bekommt es mit dem Gewinner des Duells Embrach - Witikon zu tun. Die wegen Nebels abgebrochenen Partien sind auf Sonntag, 20. November neu angesetzt. Die Viertelfinals selbst dürften am Dienstag, 20. Mai stattfinden.

FC Oerlikon/Polizei: Frangella für De Martin. Der FC Oerlikon/Polizei hat an einer ausserordentlichen Generalversammlung (GV) seinen Vorstand neu konzipiert. Der Anlass war nötig geworden, weil der bisherige Klubchef Guido De Martin unlängst an der offiziellen GV zurückgetreten war. Ein Grund für diesen Schritt war die Ablehnung des Antrages, die Mitgliederbeiträge massiv zu erhöhen (bei den Aktiven auf 690 Franken). Dieser wurde nun doch angepasst. Über den genauen Betrag machte der Verein in der Mitteilung (noch) keine Angaben. Klar ist nun aber: De Martin bleibt als Finanzverantwortlicher weiter im Vorstand. Zum neuen Präsident wurde der langjährige Spieler Renato Frangella gewählt. Als Vize fungiert Dominic Vogel.

Soller soll den FC Amriswil wieder stabilisieren. Der Interregio-Klub FC Amriswil hat René Soller als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 48-Jährige ist ein bekanntes Gesicht im Thurgauer Verein. Soller hatte beim FCA seine Karriere als Spieler lanciert. Später betreute er die zweite Mannschaft und war als Juniorentrainer engagiert. Ausserdem war Soller beim FC Münsterlingen tätig. In Amriswil ersetzt er den unlängst zurückgetretenen Christoph Schenk. Allerdings hat Soller ein schwieriges Amt übernommen. In der Interregio-Gruppe 5 mit den FVRZ-Klubs Uster, SV Schaffhausen, Lachen/Altendorf, Adliswil und Thalwil liegt sein neues Team schon etwas abgeschlagen am Tabellenende.

