Trainerwechsel bei Zürcher Erstliga-Gegner

FC Black Stars: Bakovic kehrt als Trainer zurück. Beim FC Black Stars kommt es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel. Matthias Mäder, seit Sommer 2023 im Amt. verlässt den Erstliga-Verein und wechselt in den Nachwuchs des FC Basel. Dort übernimmt der 36-Jährige das U15-Team. Bekannt ist auch schon mit Branko Bakovic (zuletzt Birsfelden) sein Nachfolger. Für ihn ist es eine Rückkehr, hatte er das Cheftrainer-Amt doch schon bis März 2023 bei den damals noch in der Promotion League spielenden Black Stars inne. Vorerst steht für die derzeit im hinteren Tabellenmittelfeld der Gruppe 2 (souveräner Leader dort ist der derzeit die U21 von GC) klassierten Basler aber noch ein Spiel beim SV Muttenz an.

FC Oetwil-Geroldswil: Star-Stürmer Herger bereits wieder weg - Trainer angezählt? Der FC Oetwil-Geroldswil überwintert standesgemäss als Leader in der Zweitliga-Gruppe 1. Die Limmattaler zeigten aber trotz einem Luxus-Kader schwankende Leistungen. Dies missfällt Präsident Vincenzo Tortora, der den Aufstieg in die 2. Liga interregional als klares Ziel definiert hat. "Ich bin nur zu 65 Prozent zufrieden. Das habe ich dem Trainer auch gesagt", liess sich dieser in der "Limmattaler Zeitung" zitieren. Der Klubboss ärgerte sich insbesondere über einzelne Leistungen. Darunter sind beispielsweise die Niederlagen gegen Unterstrass ("das war unterirdisch") und Rümlang ("eine Katastrophe"), sowie das Cup-Out gegen Regensdorf ("dieses Spiel muss du heimbringen"). Trainer Leonel Romero ist deshalb aber laut Tortora ("Diese Frage stellt sich nicht") nicht angezählt. Derweil soll aber Roman Herger, einer der Oetwiler Star-Stürmer, den Verein nach rund einem Jahr wieder verlassen. Als Grund wird eine neue berufliche Herausforderung angegeben.