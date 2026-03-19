Trainerwechsel bei Wacker Obercastrop: Auf Molina folgt Kotziampassis Abschied aus privaten Gründen - Nachfolger mit Vereinsbezug von red · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Als Cheftrainer war Kotziampassis zuletzt beim ASC 09 Dortmund tätig. – Foto: Joachim Josephs

Während Antonio "Toni" Molina den Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop im Sommer verlässt, übernimmt mit Antonios „Toni“ Kotziampassis ein Rückkehrer. Dieser hatte kürzlich seinen Rücktritt als Sportlicher Leiter zum Saisonende beim Oberligisten SpVgg Erkenschwick bekanntgegeben, um wieder einen Trainerposten zu übernehmen.

Molina hatte die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase übernommen und stabilisiert. Vereinsintern wird seine Arbeit als entscheidender Faktor dafür gesehen, dass sich das Team zu einer geschlossenen Einheit entwickelt hat. Die Trennung erfolgt nun jedoch aus organisatorischen Gründen: Die regelmäßigen Fahrten zwischen seinem Wohnort in Erkrath und Castrop-Rauxel erwiesen sich auf Dauer als zu zeitintensiv. Molina bleibt bis zum Saisonende im Amt und richtet den Fokus voll auf den sportlichen Klassenerhalt. Der Klub befindet sich weiterhin im Abstiegskampf der Westfalenliga, entsprechend liegt der Schwerpunkt auf der Sicherung der Ligazugehörigkeit.

Mit Kotziampassis kommt ein ehemaliger Spieler des Vereins, der seine aktive Laufbahn einst im Trikot der Castroper beendete. Der Inhaber der A-Lizenz bringt sowohl Erfahrung aus der Nachwuchsarbeit – unter anderem bei Rot-Weiß Essen – als auch aus dem Funktionärsbereich mit. Zuletzt war er als Sportlicher Leiter bei der SpVgg Erkenschwick tätig. Inhaltlich setzt der Verein mit der Verpflichtung ein klares Signal: Die Förderung junger Spieler und deren Integration in den Seniorenbereich soll weiterhin im Mittelpunkt stehen. Kotziampassis gilt als Vertreter dieser Philosophie und soll den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen.