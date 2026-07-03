Trainerwechsel bei Viktoria Gesmold II Dennis Bolwin übergibt nach erfolgreicher Ära an Lukas Kleine-Kalmer von Michael Eggert · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser

Staffelübergabe bei Gesmold II - Dennis Bolwin übergibt an Lucas Kleine-Kalmer – Foto: Fupa

Nach Aufstieg und Klassenerhalt in der Kreisliga zieht sich Trainer Dennis Bolwin beim Reserve-Team von Viktoria Gesmold freiwillig zurück Der Trainingsauftakt zu neuen Saison erfolgte mit neuem Cheftrainer und zwei Nachwuchstalenten.

Mit dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison hat bei der zweiten Herrenmannschaft des SV Viktoria Gesmold eine neue Ära begonnen. Bereits am 23. Juni bat der neue Cheftrainer Lukas Lukas Kleine-Kalmer nach einer kurzen, aber verdienten Sommerpause zur ersten Trainingseinheit. Der Wechsel auf der Trainerbank markiert das Ende einer erfolgreichen Zeit unter Dennis Bolwin. Nachdem er die Mannschaft zunächst zum Aufstieg in die Kreisliga geführt und in der Premierensaison auch den Klassenerhalt erreicht hatte, entschied sich Bolwin, sein Amt freiwillig niederzulegen. Mit diesen sportlichen Erfolgen hinterlässt er seinem Nachfolger ein gefestigtes Team und verabschiedet sich mit einer positiven Bilanz.

Die Verantwortung übernimmt künftig Lukas Kleine-Kalmer. Erste Erfahrungen als Trainer sammelte er bereits als Interimstrainer der ersten Herrenmannschaft, mit der ihm vor knapp zwei Jahren der Klassenerhalt in der Landesliga gelang. Nun soll er die Entwicklung der zweiten Mannschaft fortsetzen und neue Impulse geben. Auch personell gibt es erfreuliche Nachrichten: Mit Jonah Guß und Jonah Weßler rücken gleich zwei Talente aus der eigenen U19 in den Kader der zweiten Herren auf. Der Verein setzt damit weiterhin konsequent auf die Förderung des eigenen Nachwuchses.