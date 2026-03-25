Trainerwechsel bei U19-Teams von Deggendorf und Landshut

Christian Schwarzensteiner hat bei der SpVgg GW Deggendorf als U19-Trainer das Handtuch geworfen – Foto: Harry Rindler

Die U19 der SpVgg GW Deggendorf kommt in der Landesliga Süd einfach nicht in Tritt. Obwohl zuletzt auch die im Herrenbereich bereits etablierten und noch für die A-Jugend spielberechtigten Akteure regelmäßig zum Einsatz kamen, stellten sich nicht die erhofften Ergebnisse ein. Nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Türkgücü München rutschten die Donaustädter auf einen Abstiegsplatz ab und der erst im vergangenen September installierte Christian Schwarzensteiner warf am darauffolgenden Tag das Handtuch.

"Christian hat mir seine Gründe, die nicht nur im sportlichen Bereich liegen, geschildert und diese sind absolut nachvollziehbar. Daher gibt es keinerlei böses Blut, im Gegenteil: Wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns vor einem halben Jahr sehr kurzfristig eingesprungen ist und die Mannschaft stabilisiert hat. Er ist einer der besten Trainer, mit denen ich in meiner mittlerweile zwölfjährigen Amtszeit bei der SpVgg GW Deggendorf zusammenarbeiten durfte. Ein Top-Mann, dem immer ein Tür bei uns im Verein offen stehen wird", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer, der noch keine Nachfolger präsentieren kann. "Es wird auf eine interne Lösung rauslaufen. Diesbezüglich sind auch schon erste Gespräche geführt worden. Ein paar Details sind aber noch zu klären", verrät der Funktionär, für den der Klassenerhalt der U19 oberste Priorität hat: "Wir müssen die Liga unbedingt halten."





