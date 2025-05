Trainerwechsel bei Türkspor Biberach

Spielleiter Furkan Cebeci erläutert die Hintergründe der Entscheidung wie folgt: „Es läuft bei uns in der Liga leider nicht gut im Moment. Wir stecken in einer Negativserie, dazu kommt noch einiges an Verletzungspech.“ Seit Beginn der Rückrunde stagniert die sportliche Entwicklung, was sich auch auf die Trainingsarbeit auswirkt. „Die Trainingsbeteiligung ist wegen der Situation auch nicht ideal“, so Cebeci. Man habe zuletzt den Eindruck gewonnen, dass „irgendwie der Wurm drin“ sei.

Vor diesem Hintergrund soll der Trainerwechsel einen Neuanfang ermöglichen. Cebeci: „Jetzt hoffen wir, dass mit dem neuen Trainer frischer Wind reinkommt und wir nochmal die Kurve kriegen.“ Dass mit Tzafer Moustafa kein Unbekannter das Amt übernimmt, war ein bewusst gewählter Weg. Moustafa trainierte Türkspor bereits in der Saison 2012/2013, damals noch in der Kreisliga A. Zuletzt war er bis Anfang September 2024 beim SV Betzenweiler als Trainer tätig.